Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 2. bölüm bugün var mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! - Haberler
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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 2. bölüm bugün var mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 2. bölüm bugün var mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı 2. bölüm bugün var mı, Yalancı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı bölüm bugün mü, Yalancı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV'nin Süreç Film imzalı büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Yalancı" için geri sayım sürüyor. Tanıtımlarıyla ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor.Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor.

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerçeği ispatlama mücadelesinin giderek zorlaştığı tanıtımda gerilim artıyor. Deniz, Mehmet Emir'in yalancı olduğunu kanıtlamaya çalışırken Mehmet Emir de karşı atağa geçiyor. Kimin doğru söylediği hala gizemini korurken Deniz ve Mehmet Emir'in karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Deniz'in Mehmet Emir'e saldırması izleyenleri şoke ederken çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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Haber: Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 2. bölüm bugün var mı? Yalancı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! - Haberler
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