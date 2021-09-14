YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR - Haberler
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YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR

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YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR

YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYORYaşanabilecek yağışların ardından kanal ve ızgaralarda sorun yaşanmaması için başlatılan çalışmalarda, yağmur suyu kanalları ve mazgallar hem temizleniyor hem de bakımları yapılıyor.

YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR

Yaşanabilecek yağışların ardından kanal ve ızgaralarda sorun yaşanmaması için başlatılan çalışmalarda, yağmur suyu kanalları ve mazgallar hem temizleniyor hem de bakımları yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yalova Belediyesi yetkilileri; "Kış ayları öncesi yağışlardan kaynaklanan olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla mazgallarda birikmiş olan yabancı maddelerin temizliğini gerçekleştiriyoruz. Başta ana güzergahlar üzerinde su birikintisi oluşmasını engelleyecek çalışmalarımız cadde ve sokaklarda devam edecek" dediler.

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Haber: YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR - Haberler
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