YAĞMUR SUYU KANALLARI TEMİZLENİYOR

Yaşanabilecek yağışların ardından kanal ve ızgaralarda sorun yaşanmaması için başlatılan çalışmalarda, yağmur suyu kanalları ve mazgallar hem temizleniyor hem de bakımları yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yalova Belediyesi yetkilileri; "Kış ayları öncesi yağışlardan kaynaklanan olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla mazgallarda birikmiş olan yabancı maddelerin temizliğini gerçekleştiriyoruz. Başta ana güzergahlar üzerinde su birikintisi oluşmasını engelleyecek çalışmalarımız cadde ve sokaklarda devam edecek" dediler.

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