Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı
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Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı Karabük'te, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon devrildi.

12.09.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:56

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı

KARABÜK - Karabük'te, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük merkezden Eskipazar istikametine giden Tuncay Kalkancı yönetimindeki İl Özel İdaresine ait 78 BK 515 plakalı kamyon, Öğlebeli Kavşağı'nda yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kamyondan çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, bir süre kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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