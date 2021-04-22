Yağışların etkisiyle Sakarya Nehri kahverengine boyandı

Yoğun yağışlar nedeniyle Türkiye'nin üçüncü en uzun nehri olan Sakarya Nehri adeta kahverengiye boyandı.

Yoğun yağışlar nedeniyle Türkiye'nin üçüncü en uzun nehri olan Sakarya Nehri adeta kahverengiye boyandı.

Ülke genelinde özellikle son zamanlarda yağan yoğun yağışlar akarsulardaki su debisini arttırırken, göl ve barajların su seviyesinde de yükselmeler neden oldu. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra toplam 824 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin üçüncü en uzun nehri olan Sakarya Nehri'nde yaşanan su artışının yanı sıra suyun renginde de yaşanan değişiklik dikkat çekti. Yağışların ardından su debisindeki yaşanan artış toprak aşınmasına neden oldu. Aşınan toprağın nehir suyuna karışması ile birlikte nehir yoğun bir kahverenginde akmaya başladı. Eskişehir'in Çifteler ilçesi yakınlarında doğan, Sakarya, Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya, Konya, Afyon gibi şehirlerin il sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen nehrin rengi Sarıcakaya'daki vatandaşların ilgisini çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı