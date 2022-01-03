Yağış sonrası ahır çöktü; 5 inek öldü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde, yağış nedeniyle çöken ahırdaki 5 inek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akman'a ait büyükbaşların bulunduğu ahırda çökme meydana geldi. Yağmur nedeniyle çöken ahırda 10 inek, enkazda kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ve mahalleli tarafından çıkarılan 5 ineğin öldüğü belirlenirken, diğer hayvanlar ise tedaviye alındı.