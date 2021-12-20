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Yağış nedeniyle devrilen istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yağış nedeniyle devrilen istinat duvarı otomobilin üzerine düştüKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü'nün istinat duvarı bir otomobilin üzerine devrildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Yağış nedeniyle devrilen istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü'nün istinat duvarı bir otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Onikişubat İlçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabahtan bu yana etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün istinat duvarı büyük bir gürültüyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, her hangi bir can kaybı yaşanmadı.

Duvarın devrilmesi sonucu park halindeki otomobil ile duvarın yanında bulunan müstakil evin bahçesindeki bazı eşyalar zarar gördü.

Evde yaşayan yaşlı vatandaş büyük bir gürültüyle dışarı çıktıklarını ve duvarın devrildiğini gördüklerini söyledi.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Yağış nedeniyle devrilen istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

Yağış nedeniyle devrilen istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

Yağış nedeniyle devrilen istinat duvarı otomobilin üzerine düştü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

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