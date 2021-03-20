Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı

20.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:40
Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı

Hafta sonunu fırsat bilen Eskişehirliler, Korona virüse ve yağmura aldırış etmeden alışverişe çıktı.

Hafta sonunu fırsat bilen Eskişehirliler, Korona virüse ve yağmura aldırış etmeden alışverişe çıktı.

Gün boyunca etkisini yer yer gösteren yağmura rağmen şehrin işlek caddelerindeki insan kalabalığı artıyor. Maskeye rağmen sosyal mesafeye pek de dikkat edilmemesi bulaş riskini arttırıyor. Eskişehir'in her geçen hafta artan vaka sayıları, hem hafta sonu yasağının yeniden gelmesi, hem de esnafların dükkanlarının kapanması riskini artırıyor. Eskişehir'de 8-14 Şubat tarihleri arasında her yüz binde görülen Korona virüs vaka sayısı 30,99 iken, tam bir ay sonra 6-12 Mart verileriyle bu rakam 74,59'a yükseldi. Vaka sayılarının iki kattan daha fazla artmasına rağmen hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların alışveriş merkezleri ve mağazalar önünde kalabalık kuyrukların oluşturması, Eskişehir'deki Korona virüs salgınında üçüncü dalganın sinyalini veriyor. - ESKİŞEHİR

Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı
Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Caner Erkin Hakan Kutlu Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yağan yağmur ve bulaş riski bile Eskişehirlileri alışverişten alıkoyamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:42:38. #1.15#
title