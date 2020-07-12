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Yabancı kuralına tepki gösteren Fatih Terim, Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı sayısında kısıtlamaya gidilmesi kararıyla ilgili Süper Lig ekiplerinin teknik adamlarıyla toplantı yaptı. Yalnızca Hüseyin Çimşir'in katılmadığı video konferans toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırı kuralına tepki gösterildi.

Yabancı kuralına tepki gösteren Fatih Terim, Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı
12.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:28

Türk futbolunda yabancı kuralının bir kez daha değişmesinin yarattığı büyük tartışma sürüyor. 14 yabancı kuralının mimarı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı son değişikliğe karşı harekete geçti.

Ajansspor'dan Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre Terim, Süper Lig'deki diğer 16 teknik direktör ile geçtiğimiz günlerde toplantı yaptı.

SADECE HÜSEYİN ÇİMŞİR KATILMADI

Terim'in video konferansla yaptığı toplantıya sadece Trabzonspor'dan Hüseyin Çimşir katılmadı.

"TEKNİK DİREKTÖRLERE MUTLAKA DANIŞILMALIYDI"

Yabancı kuralı değişikliğinin masaya yatırıldığı toplantıda, ortak görüş, "Yabancı kuralı için bizlere hiç danışılmadı. Yurtdışında bile örneği olmayan bir modele geçildi. Bu şekilde Türk futbolunun gelişeceği düşünülüyor. Ancak sorun sadece yabancı sınırı ile ilgili değil. Bir birlik ya da derneğimiz olmadığı için bir baskı yapamıyoruz. Ancak böyle bir karar alınırken Türk teknik direktörlere de mutlaka danışılmalıydı. Türk spor kamuoyunun yüzde 90'ının karşı çıktığı bir karara kim neden imza atıyor" şeklinde oluştu.

ÖNCEDEN DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Terim, koronavirüs salgını öncesindeki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynatılmasını da isyan ederek, "Seyirci için salgın riski var, bizler için yok mu?" diye sormuştu. Terim, konuşmasında TFF'nin örgütsüz oldukları için kendilerine hiç bir konuyu danışmadığını belirtmişti.

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