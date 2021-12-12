Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını ayağa kaldırdı - Haberler Spor
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Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını ayağa kaldırdı

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Manchester City-Wolverhampton maçında ender görülebilecek bir olay yaşandı. Raul Jimenez, bir dakikada içinde gördüğü amatörce sarı kartlarla oyundan atıldı. Jimeniz'in 'acemilik' yaptığını yazanlar kadar 'şike' suçlaması yöneltenler de oldu.

İngiltere Premier Lig'de sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Manchester City ile Wolverhampton karşılaşmasında ilk yarının son anlarında Jimenez'in gördüğü kartlar hayrete düşürdü.

Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladıÖnce formasından çekiyor (Görüntü S Sport)

FAULDEN SONRA DEVAM ETTİ

45'inci dakikada City'nin futbolcusuna peş peşe fauller yapan Jimenez, adeta sarı kart görmek için çırpındı. Sarı kartı gören Jimenez, faulden sonra kullanılacak atışta City'li oyuncunun önünü kapatıp, topa müdahale etti. Jimenez ikinci sarıdan kırmızı gördü.

Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladıArdından ayağına çelme takıyor

"İNANILMAZ BİR ACEMİLİK"

Maçı anlatan spiker Erman Yaşar, "İnanılmaz bir acemilik. Bu seviyede kabul edilemez bir acemilik" ifadeleriyle durumu anlattı.

Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladıÇalınan faulden sonra topun oyuna girmesine engel oluyor

Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı

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