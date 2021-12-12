Ya acemilik ya art niyet! Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını ayağa kaldırdı

İngiltere Premier Lig'de sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Manchester City ile Wolverhampton karşılaşmasında ilk yarının son anlarında Jimenez'in gördüğü kartlar hayrete düşürdü.

Önce formasından çekiyor (Görüntü S Sport)

FAULDEN SONRA DEVAM ETTİ

45'inci dakikada City'nin futbolcusuna peş peşe fauller yapan Jimenez, adeta sarı kart görmek için çırpındı. Sarı kartı gören Jimenez, faulden sonra kullanılacak atışta City'li oyuncunun önünü kapatıp, topa müdahale etti. Jimenez ikinci sarıdan kırmızı gördü.

Ardından ayağına çelme takıyor

"İNANILMAZ BİR ACEMİLİK"

Maçı anlatan spiker Erman Yaşar, "İnanılmaz bir acemilik. Bu seviyede kabul edilemez bir acemilik" ifadeleriyle durumu anlattı.

Çalınan faulden sonra topun oyuna girmesine engel oluyor

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