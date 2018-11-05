Wtm Uluslararası Turizm Fuarı Londra'da başladı

Faruk Zabcı - Celal Sönmez İstanbul, 5 Kasım (DHA) ? World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı Londra'da başladı.

Fuarı 180 ülkeden beş bin stantlı katılımcı ve 50 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarı katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye satışlarının İngiltere pazarında iyi gittiğini, özellikle de erken rezervasyon satışlarında artışlar olduğunu söyledi.

Fuara Türkiye'den çok sayıda acete ve tur operatörü katılırken 100 civarında da otelci stant açtı.

Turizm sektörü açısından büyük önem taşıyan, gelecek yıla yönelik iş beklentilerinin değerlendirildiği ve sektörün gelecek dönem vizyonlarını belirleyen konferanslara ev sahipliği yapan prestijli bir etkinlik olarak kabul gören WTM Uluslararası Turizm Fuarı 8 Kasım tarihinde sona erecek. (Fotoğrafllı)