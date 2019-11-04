Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

04.11.2019 13:57
Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger ile karşılaşacağı müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. 7 Kasım Perşembe günü Liebenauer Stadyumu'nda 23.00'de başlayacak mücadelede Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fedayi San olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.