Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek

04.11.2019 13:57

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger ile karşılaşacağı müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. 7 Kasım Perşembe günü Liebenauer Stadyumu'nda 23.00'de başlayacak mücadelede Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fedayi San olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA