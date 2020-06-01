WikiLeaks'in kurucusu Assange'in 'solunum problemi' nedeniyle mahkemeye katılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

WikiLeaks'in kurucusu Assange'in 'solunum problemi' nedeniyle mahkemeye katılamadı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın solunum problemi yaşadığı gerekçesiyle hapis yattığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nden görüntülü konferans yoluyla davaya katılamadığı belirtildi.

WikiLeaks'in kurucusu Assange'in 'solunum problemi' nedeniyle mahkemeye katılamadı
01.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:29
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın solunum problemi yaşadığı gerekçesiyle hapis yattığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nden görüntülü konferans yoluyla davaya katılamadığı belirtildi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın (48), tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden 'solunum problemleri' nedeniyle görüntülü konferans yoluyla görülen davaya katılamadığı duyuruldu. İngiliz medyası, Assange'in daha önceki duruşmalara da sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını bildirdi.

JULIAN ASSANGE KİMDİR?

2006'da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan Wikileaks'in kurucusu olan Julian Assange, 2010'da ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntüleri dünyayla paylaştı. Ancak Assange, aynı yıl içinde İsveçli savcıların, cinsel saldırı iddialarına ilişkin hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmasının ardından İngiltere'de gözaltına alındı.


- İngiltere

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı Haber
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek Haber
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı Haber
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Haber
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı Haber
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi Haber
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
ABD'de vatandaşlar birbirine girdi! Tanker sürücüsü, aracını binlerce protestocunun üzerine sürdü
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
Beyaz Saray yönetimi, Donald Trump'ın gösteriler sırasında sığınağa saklandığı iddialarını yalanladı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
Teksas'ta George Floyd protestoları nedeniyle OHAL ilan edildi
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Floyd'un kardeşi Trump ile telefon görüşmesini anlattı: Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi
Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı!
Pizza siparişi verenler, kapıyı açtıklarında bu manzara ile karşılaştı!
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Kadın milletvekili, evli sevgilisini görmek için karantinayı hiçe saydı
Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı
Dünya nefesini tutup izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Adnan Menderes Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Tilbe Saran Hande Ataizi İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: WikiLeaks'in kurucusu Assange'in 'solunum problemi' nedeniyle mahkemeye katılamadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:29:43. #1.15#
title