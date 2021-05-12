WFA-"Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına ödül

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan "Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına, "Başkan Ödülü" verdi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan "Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına, "Başkan Ödülü" verdi.

Unstereotype Alliance Türkiye platformu için Concept tarafından yaratılan 'Reklamlar değişir, toplum değişir' kampanyası, reklamlarda yer alan kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini merkeze alıyor ve reklamlarda yer alan kalıp yargıları sorguluyor.

WFA Başkanı ve Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar; "Bu yılki yüksek katılım ve sunumlar, pandemi sırasında sektörü desteklemek için dünya çapındaki ulusal reklamveren dernekleri tarafından yönetilen parlak girişimlerin kapsamını ve ölçeğini gösteriyor. Bu başarılı girişimlerin arkasındaki ekiplere en içten teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunarım, iş dünyasının en zor zamanlarından birinde, pozitif değişim yaratmada gerçekten ön saflarda yer aldınız" dedi.Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Toplumsal cinsiyet eşitliği dönüşümünü kendi sahamızdan başlattık ve kısa sürede büyük bir etki yarattık. Yarattığımız etkiyi Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2020 üçüncü faz araştırma sonuçlarında somut olarak gördük. Sonuçların her geçen yıl iyileştiğini görüyoruz ama yetinmiyoruz, yapacak çok işimiz var. 'Reklamlar değişir, toplum değişir' kampanyasının aldığı her ödül bu alandaki çabalarımızı ateşliyor ve hedef çıtasını yükseltmemizi sağlıyor" dedi.WFA'in yarışmasında bu yıl 6 kıtadan 15 WFA üyesi sektör derneğinin 25 projesi değerlendirildi. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Norveç sektör derneklerinin projeleri ödüllendirildi. Paraguay sektör derneği CAP'in gerçekleştirdiği proje ise ülkedeki kaçak ve sahte ürünlerin satın alınmaması ile ilgili bilinçlendirme kampanyasının pozitif yerel etkisi nedeniyle özel ödüle layık görüldü. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı