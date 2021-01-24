Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler
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Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

24.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:47
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

PSG'nin yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Google ve Yahoo'ya açtığı cinsel ilişki kaseti davasını kazandığını açıkladı. Nara'nın tazminat olarak kaç para alacağı bilgisi verilmedi.

Her yaptığıyla olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, daha önce Google ve Yahoo'ya aramalarda çıkan cinsel ilişki kaseti iddialarıyla ilgili dava açmıştı.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Nara, cinsel ilişki kaseti iddialarını kesin olarak yalanlayan ve yanlış içerik nedeniyle teknoloji devlerine dava açtı.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Önceki gün takipçileriyle Instagram'dan soru-cevap yapan Nara bu davayla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Bir takipçisi Nara'ya kendisini cinsel ilişki videosunu içinde gösteren Google ve Yahoo'ya karşı açtığı davaya kazandığı iddialarını doğruluğunu sordu.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Nara ise bir ekran görüntüsüyle 'Doğru' cevabını verdi.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Ekran görüntüsünde avukatından gelen mesajı paylaşan Nara "Hukuk ve Ticaret Mahkemesi'nin 2 Numaralı Odası, Google ve Yahoo'yu, kendisine yanlış bir şekilde atfedilen pornografi içeren bir videonun yayılmasının neden olduğu zararlar için Wanda Nara'ya tazminat ödemeye mahkum eden bir kararı onayladı.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Pornografik ve cinsel içerikli sitelere bağlantı kurmasına da izin veren mahkeme, kararında, mağdurun itibarını ve onurunu hiç şüphesiz baltalayan ciddi zararı vurguluyor."

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler

Nara'nın tazminat olarak kaç para kazandığı ise paylaşılmadı.

Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler
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