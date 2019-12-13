Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı

13.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:27

İzmir'in Çeşme ilçesinde 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kalaşnikoflu çatışma nedeniyle yargılanan 7 sanık için ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.



Çeşme Alaçatı'da, ünlü iş adamı M.A.Y.'nin otel inşaatının yanındaki eğlence mekanında 2016 yılında yaşanan ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya ilişkin 6'sı tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ve taraf avukatları katıldı.



Duruşma savcısı, mahkeme heyetine sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Abdulkadir B.'nin organize ettiği olayda Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D. ve U.T.'nin eylem birliği içerisinde hareket ettiklerini ifade etti. İddia makamı, Gökhan Ekşi ve Oben Özdoğan'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ile tutuksuz sanık U.T.'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.



Tutuksuz sanıklar F.U., Z.E. ve A.A.'nın öldürme olayında nedensel etki tespit edilmediğini belirten savcı, bu sanıkların "kasten öldürme" suçundan beraatlerine, tutuksuz sanıklar R.H.Y. ve A.Ç.'nin "suç delillerini gizleme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, tutuksuz sanıklar S.K.A. ile O.Ş.'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B., U.T., F.U., Z.E. ile A.A.'nın "silahla" tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.



"Öldürdüğüm kişileri biliyorum"



Tutuklu sanıklardan Ramazan S. ise elinde bulunan kalaşnikofla rastgele ateş ettiğini belirterek, "Ben öldürdüğüm kişileri biliyorum. Diğerlerinin neden bu maddeden ceza almalarının istendiğini anlayamadım. Silah kullanan onlar değildi" dedi.



Vücudundan 19 mermi çekirdeği çıktı



Öte yandan, otopsi raporunda kalaşnikofun da kullanıldığı silahlı çatışmada ölen Gökhan Ekşi'nin vücudunda 19 adet mermi çekirdeği bulunduğu, hayatını kaybeden diğer vale görevlisi Oben Özdoğan'ın vücudunda ise 2 adet ateşli silah giriş izine rastlandığı belirtildi.



Mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.



Olay



24 Mayıs 2016'da İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen olayda, ünlü iş adamı M.A.Y.'nin Alaçatı'da inşaatı süren otelinin yanındaki eğlence mekanı çalışanları ile M.A.Y.'nin adamları arasında bir süredir devam eden husumet silahlı kavgaya döndü. Kalaşnikof tüfeğin de kullanıldığı çatışmada eğlence mekanında vale olarak görev yapan çalışanlarından Gökhan Ekşi ve Oben Özdoğan ölürken Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. de olayda yaralandı. Tedavi için hastaneye giden yaralılardan Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanıklar Şahin A., Erkan Ü., Ramazan S., Savaş Ş., Ömer D., Abdulkadir B. ile tutuksuz sanıklar A.A., Z.E., F.U., U.T., O.Ş., S.K.A., A.Ç., R.H.Y. hakkında hazırlanan iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA