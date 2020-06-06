Volvo Car Turkey'de Magnus Boman dönemi
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Volvo Car Turkey'de Magnus Boman dönemi

Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak 3 yıldır görev yapan Sabri Sözen’in, EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından yeni genel müdür açıklandı.

Volvo Car Turkey'de Magnus Boman dönemi
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak 3 yıldır görev yapan Sabri Sözen'in, EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından yeni genel müdür açıklandı.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü koltuğuna Magnus Boman atandı.

Son 7 yıldır başarılı bir şekilde Volvo Car Danimarka Genel Müdürü olarak görev yapan Magnus Boman, Volvo Cars ile geçirdiği 26 yıllık kariyeri süresince birçok ülkede ve çeşitli unvanlarda görev yaptı. Global bir deneyim çeşitliliğine sahip olan Magnus Boman, doğum yeri olan İsveç'te, 1994 yılında Volvo Cars'ta kariyerine başladı. Boman kariyeri boyunca Volvo Cars'da Satış Planlama ve Dağıtım, Ürün Teklifi, Pazarlama ve Satış Yönetimi çeşitli gibi alanlarda görev yaptı.

Magnus Boman, Volvo Car Danimarka'da ekibiyle görev yaptığı 7 yıl boyunca, Danimarka'yı geçtiğimiz yıllarda üç kat artan satış hacmi, network ve organizasyonel değişimleri ile etkileyici bir dönüşüm yolculuğuna çıkarmayı başardı. Tüm bunlar, Volvo Cars'ın yeni tüketici deneyimi ve teknoloji dönüşümüne hazırlanma sürecinin bir parçası ve otomotiv sektörünü yepyeni yerlere taşıyor.

Volvo Car Turkey Yeni Genel Müdürü Magnus Boman, Danimarka'daki Genel Müdürlük görevinden önce Göteborg merkezli Batı Avrupa Satış Operasyonları Direktörü'ydü. Magnus Volvo Cars'taki kariyeri boyunca, 10 yıl Asya'da Singapur, Japonya ve Malezya'da yönetici olarak çeşitli pozisyonlarda bulundu.

Yeni göreviyle ilgili konuşan Magnus Boman, "Türkiye'de bu yeni kariyer yolculuğa başlayacağım için büyük bir heyecan besliyorum. Volvo Cars, global olarak otomotiv sektörüne yeni teknolojiler sağlamak ve değişen tüketici davranışlarını analiz ederek bu yöndeki taleplerini karşılamak için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye'deki yeni ekibim ve iş ortaklarımızla birlikte bu çalışmaların bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Boman bir diğer heyecanının da Türkiye ve Türkiye'nin tarihiyle ilgili olduğunu söyleyerek, "Büyük ve köklü tarihi ile Türkiye'yi hem coğrafi hem kültürel açıdan merak ediyorum. Dünya kültürüne yön veren zenginlikteki bu kültürü keşfetmek heyecan verici" diye konuştu.

1962 doğumlu Magnus Boman evli ve üç çocuk babası. Eylül ayı itibariyle göreve başlayacak olan Magnus Boman, eşiyle birlikte Türkiye'de yaşayacak. Eylül ayına kadar Volvo Car Turkey Genel Müdürlüğü görevi Sabri Sözen tarafından yürütülmeye devam edecek.

Kaynak: Carmedya.com

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