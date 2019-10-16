Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Seçkin Yener, Erol AkbulutEczacıbaşı VitrA: Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd, (Melis Kara, Simge Aköz, Ergül Eroğlu)Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Gönülkırmaz, Zhidkova, Hümay Topaloğlu,...

16.10.2019 22:02
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Erol Akbulut

Eczacıbaşı VitrA: Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd, (Melis Kara, Simge Aköz, Ergül Eroğlu)

Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Gönülkırmaz, Zhidkova, Hümay Topaloğlu, (Buse Kayacan)

Setler: 3-1 (25-16, 16-25, 25-18, 25-14)

Süre: 107 dakika (30, 26, 27, 24)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftasında Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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