Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7 karşılaşma yapıldı.

İki ligde de 30. ve normal sezonun son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-0

Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

Fenerbahçe Opet ile Sistem9 Yeşilyurt arasında oynanması gereken müsabaka, iki takımın Avrupa kupalarında yapacağı maçlar nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor: 1-3

Altekma-Sorgun Belediyespor: 3-2

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

Arkas Spor-Haliliye Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan