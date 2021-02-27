Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

27.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:40
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7 karşılaşma yapıldı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7 karşılaşma yapıldı.

İki ligde de 30. ve normal sezonun son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-0

Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0

Fenerbahçe Opet ile Sistem9 Yeşilyurt arasında oynanması gereken müsabaka, iki takımın Avrupa kupalarında yapacağı maçlar nedeniyle ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor: 1-3

Altekma-Sorgun Belediyespor: 3-2

Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 0-3

Arkas Spor-Haliliye Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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