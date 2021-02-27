Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7 karşılaşma yapıldı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3 ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7 karşılaşma yapıldı.
İki ligde de 30. ve normal sezonun son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-0
Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0
Fenerbahçe Opet ile Sistem9 Yeşilyurt arasında oynanması gereken müsabaka, iki takımın Avrupa kupalarında yapacağı maçlar nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor: 1-3
Altekma-Sorgun Belediyespor: 3-2
Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
İnegöl Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 0-3
Arkas Spor-Haliliye Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan