Voleybol maçına davetlisiniz

Voleybol maçına davetlisiniz

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Konya Gezlevi Spor müsabakası için taraftarları maça davet etti.

17.10.2019 15:43
Voleybol maçına davetlisiniz

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının hafta sonu kendi sahasında karşılaşacağı Konya Gezlevi Spor müsabakası için taraftarları maça davet etti.


2. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımı pazar günü kendi evinde saat 13: 00'te Konya Gezlevi Spor ile karşılaşacak.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da takıma destek vereceklerini söyleyen ve taraftarları maça davet eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birlik ve beraberlikle Melikgazi Belediyespor Voleybol A takımının güzel yerlere gelmesini istiyorsak takımımıza sahip çıkalım. Güzel bir takım kuruldu. Pazar günü stadı doldurarak takımımıza destek verelim. Tüm voleybol severleri ve taraftarları desteğe davet ediyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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