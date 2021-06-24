Voleybol CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Voleybolda Türkiye'yi yeni sezonda CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri yarın belli olacak.

Voleybolda Türkiye'yi yeni sezonda CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri yarın belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV'in Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yayın Merkezi'nde gerçekleşecek kura çekimi, TSİ 13.30'da başlayacak. Kura çekimi, CEV YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

CEV Kupası'nda kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta ve Spor Toto; CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Nilüfer Belediyespor yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar