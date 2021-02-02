Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

02.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:12
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ilk maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-2 yendi.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ilk maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-2 yendi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.

Sahadan 30-32, 25-23, 22-25, 25-14 ve 15-9'luk setlerle galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 4. karşılaşmayı da kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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