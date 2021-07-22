Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
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Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası

Voleybol: 20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Kosova'yı 3-0 yendi.

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda 18 Yaş Altı Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında ev sahibi Kosova'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Priştine'de düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçında Kosova ile karşılaştı.

Ev sahibi Kosova'yı 25-17, 25-12 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup eden milli takım, 3'te 3 yaptı.

Türkiye, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçını yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan ile yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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