Viranşehir'den Kısa Kısa

Viranşehir Belediyesine atanan 8 memur adayının asaletlerinin onaylanması için sınav düzenledi.

Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen 10 günlük eğitimin ardından aday memurlara 100 soru soruldu.

Sınavda başarılı olacak adaylar, asalet almaya hak kazanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Arslan Çiftçi, yaptığı açıklamada, aday memurlara başarı dileklerinde bulunarak sınavın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Temel Eğitim sınavının ardından memur adayları bir ay sonra hazırlayıcı eğitim sınavına tabi tutulacak.

Sınavlar sonrası başarılı olan aday memurların asaletleri onaylanacak, başarılı olmayan ise önümüzdeki yıl tekrar sınava tabi tutulacak.

Hastane misafirhanesinde sona gelindi

Viranşehir Belediye Başkanı Halaf Kete, inşaatı devam eden hastane misafirhanesinde incelemede bulundu.

Başkan Kete, yaptığı açıklamada, misafirhanenin tamamen hazır hale getirilmesinin ardından halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Misafirhanenin kaba inşaatının bittiğini anlatan Kete, "Misafirhanenin bir kaç eksikleri bulunuyor. Bunları da en kısa zamanda temin edip halkımızın hizmetine sunacağız. Böylece hasta yakınları burada ziyaretçileri kabul edip ağırlayabilecek. Hastane içinde yapılan ziyaretler hastalarımıza da hasta yakınlarımıza da eziyet oluyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.