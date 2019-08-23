"Vira Bismillah" için geri sayım başladı

23.08.2019 12:20

Yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdüren Sakaryalı balıkçılar, ağlarını denize atacakları 1 Eylül için gün sayıyor.

Kentin Karadeniz sahilindeki ilçesi Karasu'da ağlarını ve teknelerini onararak hazırlanan balıkçılar, yeni sezonda palamut bolluğu olmasını bekliyor.

Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Fuat Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların deniz hasretinin sona ermesine az kaldığını söyledi.

Tüm balıkçıların limanda hazırlıklarını yoğunlaştırdığını anlatan Sezer, sezonun iyi geçmesi beklentisi içinde olduklarını aktardı.

Palamut, lüfer, çinekop gibi balıklarla av sezonunu açacaklarını tahmin ettiklerini kaydeden Sezer, "Sezonun açılmasını bekliyoruz. Bizim burada 70'e yakın profesyonel balıkçı teknemiz var. Bu balıkçı arkadaşlarımız 1 Eylül'de vira bismillah deyip denize çıkacaklar." diye konuştu.

"Sabırsızlıkla 1 Eylül'ü bekliyoruz"

Balıkçılardan Hasan Özdemir de teknelerinin boyalarını, bakımlarını ve ağlarının bakımlarını bitirerek sezonu beklediklerini belirterek, "İnşallah sezon da iyi gider ve umduğumuzu buluruz, sabırsızlıkla 1 Eylül'ü bekliyoruz. Şu anda bir şey söylemek de olmuyor inşallah her şey iyi olur, güzel başlarız sezona. Barbun, mezgit, çinekop, palamut gibi su ürünlerini tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erhan Olgör ise 25 yıldır balıkçılık yaptığını dile getirerek tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve heyecanla 1 Eylül'ü beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA