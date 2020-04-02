VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 yükselişle 106.400 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 yükselişle 106.400 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 106.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.400 puan üzerinde 106.400 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyre paralel gerileyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 105.000 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomiye etkileri konusundaki endişelerle negatif seyrettiğini belirterek, dün açıklanan imalat verilerinin, "ekonomide en kötünün henüz görülmediği" yönündeki yorumları güçlendirdiğini kaydetti.

Bugün ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 104.000 puanın destek, 107.000 ve 109.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA