VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.892 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.883,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.892,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 1.894,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 1.886,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugünün veri takviminde ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.860 seviyesinin destek, 1.900 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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