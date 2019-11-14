VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

14.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:46

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 düşüşle 130.300 seviyesinden işlem görüyor.



Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.150 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.250 puan altında, 130.300 seviyesinde dengelendi.



Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,92 artışla 131.550 puandan tamamladı.



Analistler, BIST 100 endeksinde dün kritik 105.000 direnç bölgesinin test edildiğini anımsatarak, pay piyasalarında kar satışlarının etkisini artırabileceği yönündeki beklentilerin endeks kontratını açılışta negatif etkilediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 131.500'ün direnç, 128.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA