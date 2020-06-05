Videodan öğrenip düz kontak yapan hırsızlar tutuklandı
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Videodan öğrenip düz kontak yapan hırsızlar tutuklandı

Eskişehir'de, bir video içerik platformu üzerinden düz kontak yapmayı öğrenerek araba çalan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Videodan öğrenip düz kontak yapan hırsızlar tutuklandı
05.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:49

Eskişehir'de, bir video içerik platformu üzerinden düz kontak yapmayı öğrenerek araba çalan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Sazova Mahallesinde yaşandı. İddialara göre bir video içerik platformu üzerinden 'Düz kontak nasıl yapılır?' ismiyle görüntü açıp öğrenen 5 şüpheli, mahallede bulunan bir otomobili gözlerine kestirdi. Araç kullanmayı bilmeyen şüpheliler, Mustafa Z.'ye ait otomobilin kapılarını açıp, videodan izledikleri düz kontağı uygulayarak aracı hareket ettirdi. Otomobil sahibi aracının çalındığını anlayınca durumu 155 Polis İmdat hattına bildirdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çalınan aracın Bursa'ya götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Bursa'da Kestel İlçe Jandarma görevlileri ile yapılan ortak çalışmalar sonucu, çalıntı aracın otomobil kullanmayı bilmeyen 5 şüpheli tarafından çarpa çarpa Kestel ilçesi ormanlık alana götürüldüğü görüldü. Ekipler, çalıntı araçla olayın şüphelileri olduğu öne sürülen M.T., Ş.A., O.K., A.K. ve B.G. isimli şüpheliler araçla birlikte yakalanıp, Eskişehir'e getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların 5 ayrı olayda; LCD televizyon, ses sistemi, motosiklet, kadın gözlüğü, olta takımı, gözlük ve inşaat malzemeleri çaldıkları da tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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