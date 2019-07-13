Video | Rus basınından S-400 manşetleri: Washington'un tehditleri S-400 alımını durduramadı

Video | Rus basınından S-400 manşetleri: Washington'un tehditleri S-400 alımını durduramadı

Rusya'da Kremlin, S-400'lerin teslimatının planlandığı tarihlerde gerçekleşeceğini duyurdu. S-400 teslimatı ise Rus basınında manşetlere çıktı.

Video | Rus basınından S-400 manşetleri: Washington'un tehditleri S-400 alımını durduramadı

Rusya'dan teslimat süreci başlayan Hava Savunma Sistemi S-400'lerin 2. kısmı Türkiye'ye ulaştı. euronews muhabiri Galina Polonksaya teslimat sonrası Moskova'daki teslimat sürecine dair tepkileri ve Rus medyasının S-400 gündemini aktardı.

Polonskaya öncelikle Rus siyaset dünyasında Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel etkisinin azaldığı kanısının hakim olduğunu belirtti Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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