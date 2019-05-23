Victor Moses, Inter ile Görüşmelere Başladı

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Inter kulübüne yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Milano ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için devreye girdi.

ESKİ HOCASI ÇOK İSTİYOR

Haberde takımın yeni menajeri olması beklenen ve Moses'ın Chelsea'den eski hocası olan Antonio Conte'nin sarı-lacivertli kulüpte forma giyen oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Chelsea'nin de kadrosunda düşünmediği futbolcuyu 12 milyon euro ve bonuslarla birlikte transfer edebileceği ifade edilen Inter'in oyuncunun çevresiyle temasa geçtiği de öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN KONTRATI FESHETMESİ GEREKİYOR

Site, Moses'ın ilk etapta Milano ekibinden 4 yıllık kontrat istediğini öne sürerken oyuncunun İngiltere pasaportuna da sahip olması dolayısıyla yabancı statüsünde sayılmayacağını hatırlattı. Moses'ın Inter'e gidebilmesi için Chelsea kulübünün Fenerbahçe'yle imzaladığı kiralama kontratını feshetmesi gerekiyor.

(Fanatik)