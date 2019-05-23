Victor Moses, Inter ile Görüşmelere Başladı
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Victor Moses'ın Inter ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Inter kulübüne yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Milano ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için devreye girdi.
ESKİ HOCASI ÇOK İSTİYOR
Haberde takımın yeni menajeri olması beklenen ve Moses'ın Chelsea'den eski hocası olan Antonio Conte'nin sarı-lacivertli kulüpte forma giyen oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Chelsea'nin de kadrosunda düşünmediği futbolcuyu 12 milyon euro ve bonuslarla birlikte transfer edebileceği ifade edilen Inter'in oyuncunun çevresiyle temasa geçtiği de öğrenildi.
FENERBAHÇE'NİN KONTRATI FESHETMESİ GEREKİYOR
Site, Moses'ın ilk etapta Milano ekibinden 4 yıllık kontrat istediğini öne sürerken oyuncunun İngiltere pasaportuna da sahip olması dolayısıyla yabancı statüsünde sayılmayacağını hatırlattı. Moses'ın Inter'e gidebilmesi için Chelsea kulübünün Fenerbahçe'yle imzaladığı kiralama kontratını feshetmesi gerekiyor.
(Fanatik)
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EZİLMİŞ FENEV KÜMEYE DÜŞEVCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Bu moses denen kişi 3. ligde bile oynayamayacak bir sözde futbolcudur.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Parayı sokağa atmaya devam, söylenen rakam uçuk, FB nin oyuncusu olmadığını açık ve net söylüyorum, FB nin sorunu topculardan yana değil, sorun planlamada, belki birebir iyi oyuncular alabilirsiniz, hatta bir takımı sırtlayıp sürükleyende, ama asıl iş bu oyuncuların birbiri ile olan anlayışlarıdır, kimi uzun top ister, kimi ayağına, kimi ara pası sever kimi verkaç, kimi havadan iyidir ona orta yapacak olmaz, kimi yerden, yani eğer takım oluşturmada plansız davranırsanız daha çook paralar harcarsınız sn KOÇCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu seneki kadrodan hic kimse kalmasa daha iyi olur yoksa seneye ikinci lige kesin düser fener,Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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İSMİ KULAĞA HOŞGELDİĞİNDEN Mİ İİ FUTBOLCU DİYORLARCevap Yaz 5 Yayından Kaldır