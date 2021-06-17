Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Vezirköprü ilçesinde atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi.

Vezirköprü ilçesinde atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü Belediyesi ve Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği (VEKAD) işbirliği ile çevre kirliliği ve su kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla başlatılan "Artık Değil" Projesi'nin ödül töreni düzenlendi.

VEKAD Başkanı Erkan Ulaşır, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni desteklenmek adına bir kampanya ve yarışma başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında 39 okulun gönüllü olarak kampanyaya dahil olduğunu belirten Ulaşır, Pandemi dönemi olmasına rağmen öğrencilerimiz çevre konusunda büyük bir duyarlılık göstererek 1 ton 800 litre evsel atık yağ toplamayı başardılar. Bir litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği gerçeğini düşündüğümüzde, öğrencilerimiz 1 milyar 800 milyon metreküp suyun kirlenmesini engellediler. Toplanan yağlar Vezirköprü Belediyesi Çevre Mühendisi gözetiminde yetkili firmaya Belediye tarafından teslim edildi." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de ilçede 10 bin metrekare alanda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi oluşturduklarını ve bu atıklardan kazanç elde ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından en çok atık yağ toplayan 3 öğrenciye bisiklet, tablet, akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi.

Projede 600 öğrencinin atık yağ topladığı bildirildi.

Ödül törenine, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi
Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi
Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi
Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hande Ataizi Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Gareth Bale Yiğit Şardan Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 19:49:25. #1.14#

title