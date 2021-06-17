Vezirköprü'de bir yılda yaklaşık 2 ton atık yağ toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Vezirköprü ilçesinde atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi.

Vezirköprü ilçesinde atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağlayan öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vezirköprü Belediyesi ve Vezirköprü Eğitimde Kaliteyi Artırma Derneği (VEKAD) işbirliği ile çevre kirliliği ve su kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla başlatılan "Artık Değil" Projesi'nin ödül töreni düzenlendi.

VEKAD Başkanı Erkan Ulaşır, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, proje ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni desteklenmek adına bir kampanya ve yarışma başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında 39 okulun gönüllü olarak kampanyaya dahil olduğunu belirten Ulaşır, Pandemi dönemi olmasına rağmen öğrencilerimiz çevre konusunda büyük bir duyarlılık göstererek 1 ton 800 litre evsel atık yağ toplamayı başardılar. Bir litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği gerçeğini düşündüğümüzde, öğrencilerimiz 1 milyar 800 milyon metreküp suyun kirlenmesini engellediler. Toplanan yağlar Vezirköprü Belediyesi Çevre Mühendisi gözetiminde yetkili firmaya Belediye tarafından teslim edildi." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de ilçede 10 bin metrekare alanda 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi oluşturduklarını ve bu atıklardan kazanç elde ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından en çok atık yağ toplayan 3 öğrenciye bisiklet, tablet, akıllı saat gibi çeşitli hediyeler verildi.

Projede 600 öğrencinin atık yağ topladığı bildirildi.

Ödül törenine, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca