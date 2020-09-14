Venüs'ün atmosferinde yaşam var mı? Teleskop gözlemlerinde, dünyada mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı bulundu.

Bu, sıradışı bir olasılık, Venüz gezegeninin etrafında dolaşan bulutlarda canlı organizmaların dolanıyor olması.

Ancak gezegenin atmosferinde açıklayamadıkları bir gaz keşfeden astronomi uzmanları, şimdi bunu değerlendiriyor.

Tespit edilen Fosfin gazı, bir fosfor ve üç hidrojen atomundan oluşan bir molekül.

Fosfin, penguen gibi hayvanların bağırsaklarında ya da oksijenin az bulunduğu bataklık gibi ortamlarda bulunuyor ve dünyada yaşamla özdeşleştiriliyor.

Fosfini endüstriyel olarak da üretebilirsiniz, ancak Venüs'te fabrika da ve tabii penguen de yok.

Peki bu gaz, neden gezegenin yüzeyinden 50 kilometre yükseklikte? Cardiff Üniversitesi'nden Prof. Jane Graeves ve çalışma arkadaşları bu soruyu soruyor.

Nature Astronomy adlı bilimsel yayında yer alan makalelerinde Venüs'teki fosfin gözlemlerini ayrıntılarıyla anlatıyorlar. Aynı zamanda, bu molekülün doğal, biyolojik olmayan bir kökenden geldiğini göstermek için yaptıkları araştırmaları da.

Ancak şu an afallamış haldeler. Venüs ve gezegendeki koşullar hakkında bildiğimiz şeyler düşünüldüğünde, kimse fosfinin nasıl biyolojik olmayan bir şekilde oluşabileceğini açıklamıyor. Bu da bir yaşam kaynağının değerlendirilen olasılıklardan biri olmasını beraberinde getiriyor.

Greaves "Tüm kariyerim boyunca, Evren'in başka bir yerlerinde yaşam arayışıyla ilgilendim, dolayısıyla bunun mümkün olması bile beni çok şaşırttı. Gerçekten, diğer uzmanları bizim kaçırdığımız şeyi bulmalarına teşvik ediyoruz. Makalemiz ve verilerimiz erişime açık, bilim böyle yapılıyor" dedi.

Ekip tam olarak ne buldu?

Profesör Greaves'in ekibi, fosfini ilk olarak Hawaii'deki James Clerk Maxwell teleskobunu kullanarak buldu, daha sonra da varlığını Şili'deki Atacama Büyük Milimetre-Submilimetre Telesmkopu ile teyit etti.

Gaz, 50-60 kilometrelik yükseklikte bulundu. Gaz miktarı küçük, her bir milyar atmosfer molekül başına 10 ila 20 partikül tespit edildi, ancak bu bağlamda büyük bir miktar.

Buluş neden ilginç?

Güneş sistemimizde yaşam arayışında Venüs listenin başında değil. Dünya'ya kıyasla, tam bir cehennem çukuru. Atmosferinin yüzde 96'sı karbon dioksitten oluşuyor. Yüzey sıcaklıkları ise 400 derecenin üzerinde.

Gezegene inen uzay araçları, sadece birkaç dakika dayanabildi. Yani, Venüs'te gerçekten yaşam varsa bu 50 kilometre yükseklikte olabilir.

Neden şüpheyle bakmalıyız?

Bulutlar yüzünden. Bulutlar kalın ve asıl olarak sülfirik asitten oluşuyor. Bu da dünyadaki canlı organizmaları oluşturan hücresel yapıların yaşayamayacağı bir ortam.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. William Bains, ekibin biyokimya uzmanı. Venüs'te olması beklenen çeşitli madde kombinasyonları üzerine çalıştı.

Bains, Venüs'teki mikropların sülfirik asitte hayatta kalabilmeleri için ya bilinmeyen, çok farklı bir biyokimya geliştirdiklerini ya da bir tür zırhları bulunduğunu söylüyor.

Bains "Kendilerini teflondan daha sert bir şeyle kaplayan bir bakteriden bahsediyoruz. Peki ne yiyorlar? Nasıl gaz değişimi yapıyorlar? Gerçek bir paradoks" diyor.