Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ile muhalefet arasında 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan müzakerelerin başarılı olması için gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ile muhalefet arasında 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan müzakerelerin başarılı olması için gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.

Uluslararası basın mensuplarına açıklamalarda yapan Maduro, Venezuela'daki meşru otoritenin tanınması için üç teklifte bulunduklarını ve müzakereler için Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e tam yetki verdiklerini söyledi.

Maduro, ABD ile de diyaloğa hazır olduklarını vurgulayarak, "ABD'nin seçkinleri bize dayanamaz. Şimdi (muhalefet lideri) Guaido'ya daha az katlandılar çünkü o onları aptal yerine koydu. Guaido'yu politik olarak yendik ve ezdik." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, muhalefet ile yürüttükleri diyalog sürecini sabote etmeye çalıştığını iddia eden Maduro, Kolombiya'dan endişe verici haberler aldıklarını dile getirdi.

"Venezuela'ya uygulanan baskılar sona ermeli"

Maduro, muhalefetle başlattıkları müzakere sürecinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Ulusal Meclis, muhalefet ile imzalanan mutabakat muhtırasını yakın zamanda genel oturumda tartışacak ve yasal olarak onaylayacak. Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ve zalimane baskılar sona ermeli." dedi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

Müzakere süreci

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini belirtmişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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