Vendatta Dünya Boks Şampiyonası müsabakaları tamamlandı

Sabriye Şengül, Vahit İpek ve Mücahit Kulak güçlü rakiplerini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştı.

Sabriye Şengül, Vahit İpek ve Mücahit Kulak güçlü rakiplerini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştı.

Avrupa'nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Avusturya'nın en büyük dövüş sporları organizasyonu Vendetta Organizasyon'un İstanbul'da düzenlediği dev dövüş galası birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.

Sabriye Şengül, Vahit İpek ve Mücahit Kulak güçlü rakiplerini yenerek Vendatta Dünya Şampiyonluk kemerine ulaştı.

Sultangazi'de yer alan IBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksinde düzenlenen gala dünya çapında büyük ilgi gördü. Vendetta Organizasyon yönetim kurulu başkanı Bülent Sağlam, İstanbul'daki galadan son derece memnun kaldıklarını belirterek, "Ülkemizi dünya dövüş sporları arenasında zirveye taşımak istiyoruz. Altyapıdaki yetenekli gençlerimizden 16 yeni sporcu keşfettik ve bunları önümüzdeki dönemlerde ülkemizde düzenleyeceğimiz dövüş galalarında ringlerle buluşturduktan sonra dünya çapındaki organizasyonlara taşıyarak, yeni fırsatlar vereceğiz. Sultangazi belediye başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kendileri galamızı çok beğendiğini ve önümüzdeki dönemlerde daha büyüğünü yapmak için bizlerle birlikte çalışmak istediklerini ifade ettiler" dedi

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı