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Veli "E-tahsilat sistemi ile hızlı ve güvenli tahsilat yapabilirsiniz"

Tahsilat sistemleri ile hızlı ve güvenli tahsilatın yapılabileceğini dile getirerek, "Bütün kredi kartları için taksitli satış imkanları E-Tahsilat sistemlerinde yer almaktadır" dedi.

Veli
06.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:43

Tahsilat sistemleri ile hızlı ve güvenli tahsilatın yapılabileceğini dile getirerek, "Bütün kredi kartları için taksitli satış imkanları E-Tahsilat sistemlerinde yer almaktadır" dedi.

Korona virüs salgını sonrasında bazı işletmelerin para tahsil etmekte sıkıntı yaşaması ile artan ekonomik sıkıntı ile ilgili olarak Düzce'de faaliyetlerini yürüten Bilsoft Yazılım, E-tahsilat sistemi ile para tahsilinin hızlı ve güvenli olduğunu açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Ahmet Veli, "Moka sanal pos ara yüzü sadece internet bağlantısı ile 7x24 bütün kredi kartlarından kesintisiz tahsilat sağlayabileceğiniz gelişmiş yazılım çözümüdür. Moka'nın gelişmiş güvenlik sistemleri, firmaların tahsilatlarını internet üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlar. Moka ile sanal ödemelerinizi filtreleyebilir, detaylarını inceleyebilir ve hızlı iade işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplı satış avantajları ile hemen kullanın. Kredi kartı tahsilatlarınızı kısa sürede gerçekleştirmenizi ve 3D güvenlik hizmeti uygulama bünyesinde mevcuttur. Sanal ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek ve eski işlemlerinizle ilgili süreçleri takip edebilmeniz için sadece internet bağlantısı yeterli. Kart ayırt etmeksizin tüm bankalara ait kartlardan taksitli satış gerçekleştirebilirsiniz. Yabancı kart ve para birimleri üzerinden tahsilatlarınızı gerçekleştirebilir iade ve iptal işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Konum zaman gözetmeksizin her an her yerden ödemelerinizi güven içerisinde tahsil edebilirsiniz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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