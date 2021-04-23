Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor

Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gürün Belediyesi'nin organize ettiği "Vefalı günler" kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gürün Belediyesi'nin organize ettiği "Vefalı günler" kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sivas'ın Gürün İlçesi Belediye Başkanlığı tarafından, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılması amacı ile "Vefalı günler" kampanyası organize edilmişti. Kampanya kapsamında toplanan gıda malzemeleri vefa kolilerine yüklenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, yardım kolilerinin yüklenmesinde bizzat görev aldı. Çiftçi, yardım kolilerinin belediye personeli tarafından ve mahalle muhtarlarının da desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını söyledi. Çiftçi ayrıca idrak ettiğimiz Ramazan ayında vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze güldürecek, onlara bir nebze olsun can suyu teşkil edecek olan bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. - SİVAS

Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor
Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Görenleri düşündüren tabela! Hikayesinde dram var
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Seren Serengil Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vefa gıda kolileri sahiplerine ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 10:36:02. #1.14#

title