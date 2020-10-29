Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
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Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

29.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:29
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Türk yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de yağışla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile resmi tatili fırsat bilerek sokağa çıkan vatandaşlar akşam saatlerinde ani bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Türk yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de yağışla birlikte hava sıcaklığı düşerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebi ile resmi tatili fırsat bilerek sokağa çıkan vatandaşlar akşam saatlerinde ani bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

Dün, az bulutlu ve 23 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, bu sabah önemli ölçüde düşerken, akşam saatlerine doğru yağış da başladı. Meteorolojik verilere göre bügün 19 dereceye düşen hava sıcaklığının, gece 7 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Yağışlarının önümüzdeki birkaç gün içinde devam etmesi, hava sıcaklığının 1 Kasım Pazar günü gündüz 12, gece 0 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerin çok bulutlu geçmesi, yağışların yer yer sağlanacak şeklinde olabileceği kaydediliyor.

Bu arada bugünkü resmi tatili de fırsat bilip sokağa çıkan vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları yağmurun ardından sığınacak yer aradı. Büyük AVM'lere veya işyerlerine, saçak altlarına sığınmayı tercih eden vatandaşlar, yağmurdan korunmaya çalıştı. - ESKİŞEHİR

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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