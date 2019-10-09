Varank: "Özellikle dijital dönüşüm ve girişimcilik alanında oldukça cazip desteklerimiz var"
İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni Törene katılanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu.
09.10.2019 10:50
İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreni
Törene katılanlar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İZMİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma törende konuştu. (1)
Kaynak: AA