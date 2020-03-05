Van'da tahrip olan yollar onarılıyor

05.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:24

Van Büyükşehir Belediyesi ağır geçen kış şartları nedeniyle tahrip olan yolların onarılması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son yolların en ağır kışının yaşandığı Van'da, kar, don ve tuzlama çalışmalarından dolayı tahrip olan yollarda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İlk olarak Hıdırellez, Eski Erzurum, Eski Cezaevi, Koçibey caddeleri ile Oğuzlar sokakta tespit edilen bölgelerde çalışma yapan ekipler, tahrip olan bölümleri yeniledi.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda sezon boyunca bu çalışmalara devam edecek.

Kaynak: AA