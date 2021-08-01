Van'da sel hasara neden oldu
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Van'da sel hasara neden oldu

Van'da sel hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ı Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ı Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Osmanlı ve Çubuklu mahalleleri ile Çoraklı mezrasında, öğle saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu.

Suya kapılan onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu mahallelerde, iki minibüs sel sularına kapıldı, bir bakkal da yıkıldı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilgili birim amirleriyle selden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ensari, yaraların sarılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Belediye ekipleri de selin getirdiği çamur ve hafriyatı temizledi, mahalle sakinlerine yemek dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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