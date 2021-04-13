Van'da MHP kadın kolları üyeleri ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
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Van'da MHP kadın kolları üyeleri ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da MHP kadın kolları üyeleri ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

MHP Van İl Kadın Kolları üyeleri ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

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MHP Van İl Kadın Kolları üyeleri ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

MHP Kadın Kolları Van İl Başkanı Suna Baştürk, bölgenin ve Van'ın kanayan yarası olan işsizliğin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla ailelerin yanında olmak adına yardım yaptıklarını aktaran Baştürk, "Özellikle gündelik işlerde çalışarak ailesini geçindiren aileler seçildi. Bizler millet olarak paylaşmayı, yardımlaşmayı önemsiyoruz. Özellikle içine girmiş olduğumuz ramazanda paylaşmanın huzurunu tadalım, ümmet olmanın gereğini yerine getirelim diye başlattığımız kampanyamıza destek veren kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle bu zor günleri beraber atlatacağız." diye konuştu.

İl Başkanı Salih Güngöralp, kadın kolları üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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