Kaçak avlanılan 3 ton inci kefali göle geri bırakıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 3 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 3 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimler başladı.

Bu kapsamda, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erciş Bot Timi, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, Milli Parklar İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin Karahan Mahallesi'nde balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda, drone ile çayın iki noktasına çekilmiş 200 metre ağ tespit eden ekipler, ağa takılan yaklaşık 3 ton inci kefalini suya geri bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme döneminin başladığını söyledi.

Balığı korumak için tüm kurumlarla koordineli bir çalışma yürüttüklerini anlatan Demir, "Bölgede 11 araçla 7/24 denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de jandarma ekiplerimiz tarafından 300 metrelik manyat tipi bir ağ bulundu. Ağda ele geçirilen yaklaşık 3 ton balığı suya geri bıraktık. Dronelerle sazlık alanları sürekli kontrol ederek kaçak avcılığa geçit vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca