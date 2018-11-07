Van'da 5 Kişinin Can Verdiği Kazanın Ardından Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı kazada acı gerçek ortaya çıktı. Göçmenleri taşıyan minibüsün 7 kişilik olmasına rağmen 21 kişi taşıdığı belirlendi. Ayrıca kaza mahalliden 500 metre ileride kaza yapan araçla birlikte giden ve içinde 49 kaçak göçmenin bulunduğu ikinci bir araç daha yakalandı.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz kaçak taşıyan Muhammed Mustafa Çınar yönetimindeki 34 ZF 3395 plakalı panelvan tipi minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

5 KAÇAK GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, minibüsteki 5 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 16'sı yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar ve vatandaşların araçlarıyla Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü ile 2 kaçak göçmen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu iyi olan 13 kaçak göçmenin tedavisi devam ediyor.

"49 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"

Bu arada, kazanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisinde park halindeki bir minibüsün durduğu ve içerisinde kaçak göçmen olduğu ihbarını alan jandarma olay yerine giderek kaza nedeniyle yol kenarında bekleyen minibüste yaptığı aramada Pakistan ve Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalarken sürücüyü gözaltına aldı. İlçedeki İMKB Yakılı Bölge Okulu'na götürülen kaçak göçmenlere yemek ve içecek ikram edildikten sonra yatacak yer ayarlandı. Kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresine teslim edileceği bildirildi.

"7 KİŞİLİK ARACA 21 KİŞİ BİNDİRİLMİŞ"

Kazanın ardından olay yerine ilk ulaşanlardan biri olan AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kaçak göçmenlerden 4'ünün olay yerinde, birinin de hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Yaralıların kurtarılması için jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin seferber olduğunu söyleyen Sabırlı, "7 kişilik bir araca 21 kişi bindirilmişti. Karşılaştığımız manzara çok acıydı. Yaralıları sevk ettiğimiz sırada daha ileride bir minibüste aralarında çocuk ve kadınların olduğu 49 düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini aldık. O kardeşlerimizi jandarma ekiplerimiz okula getirdi. İhtiyaçlarını karşıladı. Sabah kadar misafirimiz olacaklar, sonra da ilgili kuruma teslim edilecekler. Gencecik kardeşlerimizin cenazelerini araçtan çıkardık. Çok üzgünüz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Keşke bu kardeşlerimiz vatanlarından kopmamış olsalardı" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR MANZARAYDI"

Yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Timur Demirtaş ise, kaza haberini alır almaz olay yerine gittiklerini belirterek, "Jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdik. Yaralıları ambulans ve çevredeki araçlarla hastaneye gönderdik. Vatandaşlar yaralılar için seferber oldu. Küçücük bir araca 21 kişi bindirilmişti. Çok kötü bir manzaraydı." diye konuştu.