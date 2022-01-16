Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor - Haberler
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Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor
AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi, 650 personel ve 250 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 650 personel ve 250 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte iki günden bu yana etkili olan kar nedeniyle kapanan 702 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gece boyunca yollarda kar küreme ve tuzlama yaptı.

Sabah saatlerinde kaldırımları temizleyen ekipler, kapanan mahalle yollarını açarken acil vakalara da müdahale etti.

Olası olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde sağlık ekipleri, Özalp-Muradiye kara yolunda mahsur kalan 2 kişi ile Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde mahsur kalan 3 aracı kurtararak yola devam etmelerini sağladı.

Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

Van'da 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

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AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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Van Büyükşehir Belediyesi, 650 personel ve 250 araçla hem kırsalda hem de kent merkezinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

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