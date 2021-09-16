VALORANT Masters Berlin'de kazanan taraf cNed'in takımı Acend! - Haberler
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VALORANT Masters Berlin'de kazanan taraf cNed'in takımı Acend!

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VALORANT Masters Berlin'de kazanan taraf cNed'in takımı Acend!

SuperMassive Blaze - Acend karşılaşmasının kazananı cNed'li Acend!

VALORANT Masters Berlin'de temsilcimiz Supermassive Blaze ve Acend mücadelesinin kazanan tarafı cNed'in takımı Acend oldu. İnanılmaz ortada giden serinin kazananı Acend bir üst turda 100 Thieves'in rakibi oldu. Temsilcimiz SuperMassive Blaze ise turnuvaya burada veda etti!

Temsilcimiz SuperMassive Blaze ve cNed'e bu güzel seriyi bizi ilettikleri ve bu heyecanı bize yaşattıkları için  teşekkür ediyoruz!

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Haber: VALORANT Masters Berlin'de kazanan taraf cNed'in takımı Acend! - Haberler
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