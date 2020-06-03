Valilikten 'köpekle işkence' iddiasına açıklama
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Valilikten 'köpekle işkence' iddiasına açıklama

DİYARBAKIR Valiliği'nce polis memuru Atakan Arslan'ın şehit eden kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, evinde arama yapılan Şeyhmus Yılmaz'a köpekle işkence edildiği iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Valilikten 'köpekle işkence' iddiasına açıklama
03.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:56

DİYARBAKIR Valiliği'nce polis memuru Atakan Arslan'ın şehit eden kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, evinde arama yapılan Şeyhmus Yılmaz'a köpekle işkence edildiği iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Köpeğin refleksle saldırdığı belirtilen açıklamada, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı da belirtildi. 

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Bazı internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması için yürütülen çalışmalar esnasında girilen bir ikametteki şahıslara köpeklerle işkence yapıldığı şeklinde iddiaların yer aldığı görülmüştür. Tutuklu M.E.C. isimli şahsın olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidilmiş, görevlilerimizle birlikte bulunan 1 operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus Yılmaz'ın operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet etmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki şahıslara operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır. İddialar ile ilgili olarak Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz'ın Bağlar Polis Merkezi Amirliği'mize avukatları ile birlikte gelerek şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturma başlatılmıştır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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