Vali Yerlikaya'dan koronavirüsten ölenlerin cenazeleriyle ilgili açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsten ölenlerin cenazesinin memleketlerine sevkinin kaymakamlıklardan alınacak seyahat izni ile sağlanacağını açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Covid 19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın; cenaze Aracı veya Ambülans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA