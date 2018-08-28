Vali Yazıcı Manyas'ta

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Manyas ilçesinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Yazıcı, Manyas Kaymakam Vekili Emrah Akduman'ın makamında gerçekleştirilen toplantının ardından, şehit Polis Cem Genç ile şehit Er İsmail Okur'un ailelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Yazıcı ziyaretlerin ardından Kulak Mahallesi'nde KOSGEB'den aldığı destekle çeşitli ot, bitki ve bakliyat unlarından makarna ve tarhana üreten Serap Karakaş'ın imalathanesini gezdi.

Burada kırmızı pancar püresinden makarna üretimini izleyen ve işletme sahibi Karakaş'tan bilgi alan Vali Yazıcı, konuşmasında, doğal ürünler ile yapılan ürünlerin tatlarının farklı olduğuna değinerek, "Bu küçük ölçekli imalathaneler de sipariş üzerine üretim yapmak daha iyi olur, inşallah örnek olur, farklılığı yayılır." dedi.

Vali Yazıcı'ya ziyaretlerinde Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdinç Boztepe ile İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar eşlik etti.