Vali Yardımcısı Epcim, davul zurnayla uğurlandı

Bayburt Valiliğine atanan Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim için uğurlama programı düzenlendi.

Önceki dönemde İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Epcim, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bayburt Valiliğine atandı.

Kentten ayrılmadan önce eski valilik binası önünde düzenlenen programda Epcim, kendisini uğurlamaya gelen kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Epcim, gazetecilere yaptığı açıklamada, programdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkese teşekkür etti.

Kentte güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Epcim, "Hakkari kabuğunu kırmak üzere, iyiye, güzele doğru yol almakta. Biz de son 5 yılda gayret gösterme içerisinde olduk. Sayın valilerimizin önderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri ve Çevre Şehircilik bakanlarımızın özel destekleriyle Hakkari, ilçeleriyle önemli atılımlar gerçekleştirdi. Bölgede huzur ortamı gelişiyor. Bu gelişmeye paralel şekilde sosyal kalkınma gerçekleşiyor. Bu gerçekleştikçe insanların refahı, huzuru artıyor."diye konuştu.

Ardından vatandaşlarla vedalaşan Epcim, davul zurna eşliğinde yeni görev yerine uğurlandı.

Programa, Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da katıldı.

Kaynak: AA