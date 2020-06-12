Vali uyardı, "Korona virüs salgınının henüz geçmedi"
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Vali uyardı, "Korona virüs salgınının henüz geçmedi"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgınının henüz geçmediğini, kontrollü normalleşme sürecinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütülecekleri ifade etti.

Vali uyardı,
12.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:29

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgınının henüz geçmediğini, kontrollü normalleşme sürecinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütülecekleri ifade etti.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Kaymakam adaylarının katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Şentürk, Valilik Toplantı Salonunda, 2020 yılı yatırımları ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri ile diğer gündem maddelerinin görüşüldü. Toplantıda sonrası Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüs salgınının henüz geçmediğini, kontrollü normalleşme sürecinde Bilim Kurulunun tavsiyeleri Sağlık Bakanlığının talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceğini ifade etti. Korana virüs tedbirlerinin ve denetimlerin ihmal edilmeden düzenli olarak devam ettirileceğini, maske, sosyal mesafe ve temizlik konularına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Bilecik'in girişimcilik imkanı ve kabiliyeti, potansiyeli çok iyi. Hep beraber sorumlulukları paylaşmalıyız. Sahada vatandaşa yaptıklarınızı anlatın, heyecan oluştursun. Vatandaşımızda sahiplenme duygusu gelişsin. Ne kadar çok işin bir tarafından tutan olursa sonrasında da sahipleneni ve koruyanı ona göre olur. Kültür envanteri çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlının kuruluşunda ve kurtuluş savaşında düşmana ilk darbenin vurulduğu aşamada bu topraklar şahitlik etmiş. Bunu ortaya çıkarmak ve bu şehirde bir turizm senaryosu oluşturmak istiyoruz. Ayrıca devlet olarak vatandaşın derdine çözüm üretmeliyiz. Kendi imkanlarıyla kendi karnını doyuramayan, kendi yemeğini yapamayan, ihtiyaç duyan, yetim, öksüz, kimsesiz ve acze düşmüş olanın derdine çare bulmalıyız. Kimsesizin kimsesi başkası değil biziz."

Toplantı, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların, çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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